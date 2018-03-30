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СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 08:28
Генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, которая также является владельцем торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, была сегодня задержана представителями СК РФ.

СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»

 

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье о «Нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц». Соответствующее заявление значится в пресс-релизе Следственного комитета РФ.

«Сегодня задержана Юлия Богданова – директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Именно данному предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором произошел пожар, повлекший человеческие жертвы», - говорится в заявлении.

Согласно информации следствия, подчиненные Богдановой неоднократно сообщали ей о проблемах системы противопожарной безопасности торгового центра. Отмечается, что она, будучи ответственной, никаких мер по устранению этих недостатков не принимала. Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» унесла жизни 64 человек, среди которых также 41 ребенок.
Николай Офицеров
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