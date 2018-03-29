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| | МЧС: В ТЦ «Зимняя вишня» все эвакуационные выходы были закрыты

МЧС: В ТЦ «Зимняя вишня» все эвакуационные выходы были закрыты

Сегодня, 20:15
На время приезда пожарной бригады все эвакуационные выходы в здании ТЦ «Зимняя вишня» оказались закрытыми. Администрации и охраны центра на месте происшествия не оказалось. Об этом сообщил начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области, Андрей Бурсин.

МЧС: В ТЦ «Зимняя вишня» все эвакуационные выходы были закрыты

 

Бурсин подчеркнул, что сигнал о пожаре поступил в службу в 16:05. Отряд пожарных прибыл к главному входу в 16:09. Однако ни охранников, ни администраторов не было, и поэтому никто не сообщил о наличии людей в здании и их количестве.

Спасатели обнаружили людей, которые снимали ЧП на свои смартфоны и выбегали из центра. Бригада пожарных поднялась на 4 этаж, однако там было почти ничего не видно из-за сильного дыма и высокой температуры. Именно в этом месте началось возгорание.

Удалось спасти 13 человек, которые находились на крыше и вытащить женщину из лифта, который был заблокирован. Руководитель службы также рассказал, что в «Зимней вишне» не работали системы противопожарной защиты и аварийного освещения. Кроме того, тушение огня усложнялось еще и тем, что торговый центр имел огромные габариты и неудобную для ликвидации огня планировку.

Бурсин отметил, что в здании были обнаружены газовые баллоны, которые пришлось вынести и охладить. Он считает, что огонь распространялся быстрее из-за наличия пустоты в перекрытиях, а также старой системы вентиляции.
Татьяна Преображенская
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