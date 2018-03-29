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| | У артиста Большого театра украли тромбон

У артиста Большого театра украли тромбон

Сегодня, 19:47
В квартире на улице Теплый Стан в Москве произошла необычная кража: злоумышленник похитил тромбон. Инцидент произошел недавно, к правоохранителям с сообщением о нарушении в прошедший понедельник обратился артист Большого театра.

У артиста Большого театра украли тромбон

 

26 марта в правоохранительные органы столицы РФ пришел 38-летний житель Балашихи с заявлением о краже тромбона стоимостью 70 тысяч рублей. Пострадавшим оказался артист Большого театра. История началась еще в конце предыдущего года, тогда мужчина одолжил свой инструмент своему брату, который также является музыкантом. Родственник пострадавшего в своей временной квартире по улице Теплый Стан однажды распивал спиртные напитки с мужчиной, с которым познакомился недавно. Через некоторое время после ухода гостя музыкант обнаружил пропажу тромбона.

Правоохранители провели проверку по факту случившегося и накануне завели уголовное дело о краже.
Виктория Озерова
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