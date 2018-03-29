У артиста Большого театра украли тромбон

26 марта в правоохранительные органы столицы РФ пришел 38-летний житель Балашихи с заявлением о краже тромбона стоимостью 70 тысяч рублей. Пострадавшим оказался артист Большого театра. История началась еще в конце предыдущего года, тогда мужчина одолжил свой инструмент своему брату, который также является музыкантом. Родственник пострадавшего в своей временной квартире по улице Теплый Стан однажды распивал спиртные напитки с мужчиной, с которым познакомился недавно. Через некоторое время после ухода гостя музыкант обнаружил пропажу тромбона.
Правоохранители провели проверку по факту случившегося и накануне завели уголовное дело о краже.
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