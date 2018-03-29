На полигоне «Ядрово» в Волоколамске зафиксирован очередной выброс газа

Власти Волоколамского района зарегистрировали еще один выброс мусорного газа на полигоне «Ядрово», содержание сероводорода в воздухе превысило норму более чем в 10 раз. Такое заявление сделал и. о. главы региона Андрей Вихарев.

Виктория Озерова

Руководство Волоколамского района сообщило, что 29 марта произошел новый выплеск мусорного газа в «Ядрово».12-кратное отклонение от нормы сосредоточения сероводорода было зафиксировано ночью на улице Вохмище и около фабрики Текстильщиков. Проблему связали с безветренной погодой. Ситуацию прокомментировали в министерстве экологии и природопользования региона. Они подтвердили информацию о выбросе, но уточнили, что показатели были превышены всего в несколько раз.Также поступило заявление от МЧС и Роспотребнадзора. Ведомства проинформировали, что, по данным их лабораторий, за последние сутки в воздухе Волоколамского района не было обнаружено превышения содержания вредных веществ.