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| | Самолет «России» наехал на ногу работнику аэропорта Лондона

Самолет «России» наехал на ногу работнику аэропорта Лондона

Сегодня, 18:21
В аэропорту Гатвик, расположенном в Лондоне, произошел инцидент, в результате которого, травмирован один работников. Во время процесса буксировки самолета от «России», он наехал на ногу сотрудника.

Самолет «России» наехал на ногу работнику аэропорта Лондона

 

В аэропорту Гатвик, расположенном в Лондоне, случилось происшествие, из-за которого получил травму один из сотрудников. Дело в том, что ему на ногу наехало шасси самолета от «России», когда его буксировали к летной полосе. В авиакомпании «Россия» считают, что работник Гатвика травмировался из-за несоблюдения правил техники безопасности.

Сообщается, что инцидент случился в пять часов вечера по лондонскому времени. Пострадавшего мужчину с серьезной травмой нижней конечности госпитализировали в лечебное учреждение имени Святого Георгия, которое находится в Тутинге.

Авиакомпания «Россия» в связи с произошедшей ситуацией вынуждена была найти замену самолету. Для освобождения пострадавшего сотрудника Гатвика использовали нештатное оборудование, из-за которого был поврежден борт. Самолет вывели из использования на время ремонта.
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