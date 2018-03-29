Самолет «России» наехал на ногу работнику аэропорта Лондона

В аэропорту Гатвик, расположенном в Лондоне, произошел инцидент, в результате которого, травмирован один работников. Во время процесса буксировки самолета от «России», он наехал на ногу сотрудника.

В аэропорту Гатвик, расположенном в Лондоне, случилось происшествие, из-за которого получил травму один из сотрудников. Дело в том, что ему на ногу наехало шасси самолета от «России», когда его буксировали к летной полосе. В авиакомпании «Россия» считают, что работник Гатвика травмировался из-за несоблюдения правил техники безопасности.Сообщается, что инцидент случился в пять часов вечера по лондонскому времени. Пострадавшего мужчину с серьезной травмой нижней конечности госпитализировали в лечебное учреждение имени Святого Георгия, которое находится в Тутинге.Авиакомпания «Россия» в связи с произошедшей ситуацией вынуждена была найти замену самолету. Для освобождения пострадавшего сотрудника Гатвика использовали нештатное оборудование, из-за которого был поврежден борт. Самолет вывели из использования на время ремонта.