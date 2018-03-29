Экс-главе УСБ СК Максименко грозит 15 лет колонии строгого режима

«Прокурор в ходе прений попросил для Максименко штраф в размере 165 миллионов рублей», - утверждает он. Прения по данному делу проходили в Московском городском суде в закрытом режиме. Связано это с тем, что участники процесса в своих заключительных выступлениях ссылаются на исследованные судом в закрытом режиме доказательства. После проведенного заседания сумма штрафа является практически восьмикратной по отношению к сумме взятки. », - утверждает он.

Николай Офицеров

Государственное обвинение считает, что вина главы Управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко в коррупции доказана полностью, а потому просит для него 15 лет строгого режима, о чем рассказал прессе его адвокат Андрей Гривцов.Согласно обвинительному заключению, Максименко получил от Шейхаметова денежные средства за содействие по освобождению из СИЗО, а также смягчения обвинения соратнику криминального авторитета Шакро Молодого Андрею Кочуйкову по кличке «Итальянец».Второй эпизод дела Максименко связывают с получением им от петербургского бизнесмена Шенгелии более 50 тысяч долларов за организации проверки служебного типа и возбуждения дела против сотрудников правоохранительных органов, проводивших оперативные мероприятия в отношении предпринимателя.