Полиция задержала угрожавшего взорвать себя на пороге здания парламента Сербии

29 марта у стен парламента Сербии в Белграде появился неприметный мужчина. Он обещал взорвать себя на пороге здания на глазах у многочисленных чиновников, если его не выслушают. Позже полицейским удалось задержать нарушителя.

Домбровский Сергей

Мужчина самостоятельно сдался в руки стражам порядка. При обыске у него не нашли взрывчатки или других веществ, способных повлечь за собой массовую гибель людей. В руках задержанного обнаружили лишь муляж пистолета. Перед захватом нарушителя, полицейские вывели из опасной зоны всех находящихся там людей. Никто не знал, как развития будут развиваться дальше, а осторожность никому не помешает. Правоохранители психологически подавили злоумышленника и убедили его в необходимости прекратить нагнетание обстановки.Мужчина согласился с разумными доводами полицейских и не стал сопротивляться при задержании. Сейчас правоохранители выясняют, чем обосновано такое поведение гражданина. Официальных заявлений по этому поводу не поступало, разбирательства продолжаются.