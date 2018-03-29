Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям Работа мессенджера Telegram полностью восстановлена "Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети В 45 моделях китайских смартфонов обнаружили встроенные вирусы-шпионы Трейдеры предупредили о риске подорожания бензина до 5 рублей на литр Роскомнадзор заявил о своей непричастности к сбою в Telegram В работе Telegram по всему миру произошел сбой Бизнес предлагает бесплатные услуги после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
| | Полиция задержала угрожавшего взорвать себя на пороге здания парламента Сербии

Полиция задержала угрожавшего взорвать себя на пороге здания парламента Сербии

Сегодня, 16:56
29 марта у стен парламента Сербии в Белграде появился неприметный мужчина. Он обещал взорвать себя на пороге здания на глазах у многочисленных чиновников, если его не выслушают. Позже полицейским удалось задержать нарушителя.

Полиция задержала угрожавшего взорвать себя на пороге здания парламента Сербии

 

Мужчина самостоятельно сдался в руки стражам порядка. При обыске у него не нашли взрывчатки или других веществ, способных повлечь за собой массовую гибель людей. В руках задержанного обнаружили лишь муляж пистолета. Перед захватом нарушителя, полицейские вывели из опасной зоны всех находящихся там людей. Никто не знал, как развития будут развиваться дальше, а осторожность никому не помешает. Правоохранители психологически подавили злоумышленника и убедили его в необходимости прекратить нагнетание обстановки.

Мужчина согласился с разумными доводами полицейских и не стал сопротивляться при задержании. Сейчас правоохранители выясняют, чем обосновано такое поведение гражданина. Официальных заявлений по этому поводу не поступало, разбирательства продолжаются.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Когда закончились фейерверки: Украинец с муляжом гранаты обещал взорвать автобус
Когда закончились фейерверки: Украинец с муляжом гранаты обещал взорвать автобус

На Украине в Житомирской области во время международного рейса пассажир с муляжом гранаты в руках обещал взорвать автобус. Шоферу пришлось остановить транспорт

В Санкт-Петербурге полиция задержала местного жителя, угрожавшего взорвать гранату
В Санкт-Петербурге полиция задержала местного жителя, угрожавшего взорвать гранату

В Санкт-Петербурге в одном из многоквартирных домов на Товарищеском проспекте мужчина грозился взорвать гранату, и некоторое время находился в закрытой

В Усольском районе обезврежен мужчина, угрожавший взорвать себя
В Усольском районе обезврежен мужчина, угрожавший взорвать себя

Первым к месту событий прибыл участковый, при виде которого мужчина взял связку туристических газовых баллонов и закрылся в бане, угрожая взорвать себя. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости