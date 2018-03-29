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| | Украина не выдаст пранкера, распространившего ложь о 300 погибших в Кемерово

Украина не выдаст пранкера, распространившего ложь о 300 погибших в Кемерово

Сегодня, 16:32
По словам представителя СБУ Елены Гитлянской, Украина своих не выдает, поэтому пранкер Евгений Вольнов, распространивший ложь о гибели 300 человек при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, не понесет ответственности за содеянное.

Украина не выдаст пранкера, распространившего ложь о 300 погибших в Кемерово

 

Гитлянская советует политикам из России изучить Конституцию Украины. В главном законе страны черным по белому написано, власть должна заботится о своих гражданах. Украина не выдает своих людей ни при каких обстоятельствах. 28 марта Басманный суд Москвы заочно приговорил Вольнова к аресту. СКР подал в международный розыск на этого человека. Пранкера из Украины обвиняют в распространении лжи, разжигании межнациональной розни. После трагедии в Кемерово, Вольнов позвонил работникам морга и порекомендовал им подготовить не менее 300 гробов, представившись судмедэкспертом.


Затем фейковая информация о количестве жертв ТЦ «Зимняя вишня» распространилась среди пользователей Сети. Даже известные личности российского шоу-бизнеса поверили этим данным. Вольнов заявил, что в уме посчитал число мест в кинозалах и самостоятельно сделал выводы о погибших.
Домбровский Сергей
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