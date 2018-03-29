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| | Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми

Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми

Сегодня, 15:46
На данный момент в списке пропавших и погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово значатся уже не 67, а 64 человека. Сотрудникам СК РФ удалось установить, что трое из тех, о пропаже которых заявили родственники, живы.

Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми

 

Пресс-служба СК РФ проинформировала о ходе следственных мероприятий по делу о пожаре в торговом центре Кемерово. В официальном сообщении отмечается, что список пропавших и погибших в трагедии сократился на три человека. Они были найдены целыми и невредимыми, хотя ранее родственники заявили об их пропаже. Теперь в данном перечне 64 человека.

Напомним, что трагедия произошла 25 марта. СК возбудил уголовное дело в связи со случившимся сразу по трем статьям. Задержаны пять человек, следствие продолжается.
Виктория Озерова
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