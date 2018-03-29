Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми

Пресс-служба СК РФ проинформировала о ходе следственных мероприятий по делу о пожаре в торговом центре Кемерово. В официальном сообщении отмечается, что список пропавших и погибших в трагедии сократился на три человека. Они были найдены целыми и невредимыми, хотя ранее родственники заявили об их пропаже. Теперь в данном перечне 64 человека.
Напомним, что трагедия произошла 25 марта. СК возбудил уголовное дело в связи со случившимся сразу по трем статьям. Задержаны пять человек, следствие продолжается.
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