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| | «Король Тиндера» озолотился на одиноких богатых дамах и был пойман

«Король Тиндера» озолотился на одиноких богатых дамах и был пойман

Сегодня, 05:20
Мужчина по имени Альберт Каваль Ортина пользовался приложением Tinder, в котором одинокие люди ищут себе партнёров, чтобы находить одиноких состоятельных дам, обкрадывая их, или занимая большие суммы денег, впоследствии исчезая с их «радаров».

«Король Тиндера» озолотился на одиноких богатых дамах и был пойман

 

Из-за рода своей деятельности 36-летний Альберт получил прозвище «Король Тиндера». С помощью показаний пострадавших гражданок, которые были обескуражены поведением их молодого ухажёра, полицейским всё-таки удалось выйти на след преступника. В своей преступной схеме мужчина разыскивал состоятельных одиноких дам, а затем входил в их доверие, чтобы похищать драгоценности и прочие ценные вещи. В некоторых случаях Альберт Каваль Ортина занимал у дам его сердца крупные суммы денег, после чего бесследно исчезал.

После того, как Альберт обокрал несколько женщин, те обратились в полицию, где на мужчину оформили целых четыре ордера на арест, заключающих в себе около 30 эпизодов вымогательства, а также кражи ювелирных украшений и банковских реквизитов. Преступник был задержан в Барселоне.
Александр Вест
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