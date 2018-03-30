«Король Тиндера» озолотился на одиноких богатых дамах и был пойман

Мужчина по имени Альберт Каваль Ортина пользовался приложением Tinder, в котором одинокие люди ищут себе партнёров, чтобы находить одиноких состоятельных дам, обкрадывая их, или занимая большие суммы денег, впоследствии исчезая с их «радаров».

Александр Вест

Из-за рода своей деятельности 36-летний Альберт получил прозвище «Король Тиндера». С помощью показаний пострадавших гражданок, которые были обескуражены поведением их молодого ухажёра, полицейским всё-таки удалось выйти на след преступника. В своей преступной схеме мужчина разыскивал состоятельных одиноких дам, а затем входил в их доверие, чтобы похищать драгоценности и прочие ценные вещи. В некоторых случаях Альберт Каваль Ортина занимал у дам его сердца крупные суммы денег, после чего бесследно исчезал.После того, как Альберт обокрал несколько женщин, те обратились в полицию, где на мужчину оформили целых четыре ордера на арест, заключающих в себе около 30 эпизодов вымогательства, а также кражи ювелирных украшений и банковских реквизитов. Преступник был задержан в Барселоне.