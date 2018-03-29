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| | В Венесуэле из-за пожара и бунта в колонии погибли 68 человек

В Венесуэле из-за пожара и бунта в колонии погибли 68 человек

Сегодня, 15:59
В колонии штата Карабобо произошло возгорание. Арестанты взбунтовались, так как условия содержания в тюрьме оставляют желать лучшего. Информацию о случившемся распространяют западные СМИ.

В Венесуэле из-за пожара и бунта в колонии погибли 68 человек

 

По словам местных жителей, тюрьмы в Венесуэле переполнены. Там процветает разврат и злоупотребления охранников. Заключенные без проблем достают наркотики и под их воздействием совершают страшные поступки. На фоне всех этих нарушений произошел бунт. Местные жители вышли на улицы с требованием сообщить, где находятся их родственники. В результате пожара и восстания погибли 68 человек. Согласно официальным данным, умерли 66 мужчин и 2 женщины.


По словам очевидцев, жертв происшествия на порядок больше, просто власти Карабобо хотят выставить все в розовом цвете. В тюрьмах живут люди, о существовании которых чиновники даже не знают, поскольку опасаются зайти туда. После возгорания в колонии скорбящие местные жители вышли на улицу с требованием предоставить точную информацию о судьбе их родственников. Матери переживают за сыновей, сестры за братьев. Люди находятся в неведении и просят руководителей проявить снисходительность.
Домбровский Сергей
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