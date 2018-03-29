Спасатели МЧС определили очаг возгорания в кемеровском ТЦ

Пресс-службы Управления МЧС Кемеровской области сообщила о том, что очаг возгорания в торговом центре «Зимняя вишня» находился между третьим и четвертым этажами, возле батутного центра.

Домбровский Сергей

В этом месте проходил силовой кабель, ставший, по версии следователей, причиной трагедии. На экспертизу отправили более 100 вещей с места происшествия. Специалисты изучают шарики из поролона и внутреннюю отделку. Есть основания полагать, что данные предметы нельзя было использовать в подобных заведениях, так как они не соответствуют необходимым стандартам.В результате пожара в «Зимней вишне», случившемся 25 марта, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. 79 людей получили травмы различной степени тяжести. Ведется следствие, по словам правоохранителей, причиной возгорания стала неисправная проводка. Местные жители придерживаются иной точки зрения. По мнению рядовых граждан, трагедия произошла из-за человека, который занес источник огня в ТЦ.