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| | Неисправный автобус с 40 российскими детьми задержали в Берлине

Неисправный автобус с 40 российскими детьми задержали в Берлине

Сегодня, 14:54
В Берлине сотрудники правопорядка задержали подозрительный автобус с туристами, в котором находились 40 российских детей. После прохождения технического осмотра была выявлена неисправность, которая могла стать причиной масштабной трагедии.

Неисправный автобус с 40 российскими детьми задержали в Берлине

 

Немецким полицейским удалось предотвратить возможную автокатастрофу, задержав туристический автобус. Подозрительное транспортное средство, в котором перевозили около 40 детей из Российской Федерации, отправили на детальный осмотр на ближайшую таможенную базу. После технического осмотра транспортного средства эксперты заявили, что автомобиль пребывал в аварийном состоянии. Техники, проверившие системы автобуса, заявили о неисправности тормозных дисков, которые были почти полностью стёрты, неработоспособности тормозных колодок на левом переднем и заднем правом колёсах.

Также специалисты выявили незакреплённый бензобак, сильное повреждение глушителя, что могло привести к возгоранию транспортного средства, а также поломку подвески переднего моста. Хоть и с большой задержкой, но детям всё же удалось продолжить своё путешествие на более безопасном автобусе.
Александр Вест
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