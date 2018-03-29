Неисправный автобус с 40 российскими детьми задержали в Берлине

В Берлине сотрудники правопорядка задержали подозрительный автобус с туристами, в котором находились 40 российских детей. После прохождения технического осмотра была выявлена неисправность, которая могла стать причиной масштабной трагедии.

Александр Вест

Немецким полицейским удалось предотвратить возможную автокатастрофу, задержав туристический автобус. Подозрительное транспортное средство, в котором перевозили около 40 детей из Российской Федерации, отправили на детальный осмотр на ближайшую таможенную базу. После технического осмотра транспортного средства эксперты заявили, что автомобиль пребывал в аварийном состоянии. Техники, проверившие системы автобуса, заявили о неисправности тормозных дисков, которые были почти полностью стёрты, неработоспособности тормозных колодок на левом переднем и заднем правом колёсах.Также специалисты выявили незакреплённый бензобак, сильное повреждение глушителя, что могло привести к возгоранию транспортного средства, а также поломку подвески переднего моста. Хоть и с большой задержкой, но детям всё же удалось продолжить своё путешествие на более безопасном автобусе.