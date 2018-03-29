Украинских полицейских отправляют в Донбасс за песни Газманова

Нескольких правоохранителей из Тернополя обвинили в неэтичном поведении за танец под песню Олега Газманова «Офицеры». В отношении действий полицейских проведут расследование, а самих их отправят в «зону АТО».

Виктория Озерова

Украинские СМИ со ссылкой на главу полиции Тернопольской области Александра Богомола сообщили о том, что правоохранители, оказавшиеся в центре скандала за хит Газманова, понесут наказание – два месяца службы в Донбассе. В «зону АТО» полицейские отправятся уже в эту субботу. О «неэтичном поведении» правоохранителей стало известно из ролика на местном веб-портале. На видео они в ресторане танцуют под песню Олега Газманова «Офицеры». Материалы вызвали бурное обсуждение в Сети. Одна из гостей праздника в ресторане сообщила, что заказывала украинский кавер песни.Напомним, что Олег Газманов входит в «черный список» Минкульта Украины и значится как лицо, представляющее угрозу безопасности страны.