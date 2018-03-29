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| | Сэкономила и заплатила вдвойне: Ради поездки на скорой американка прикинулась беременной

Сэкономила и заплатила вдвойне: Ради поездки на скорой американка прикинулась беременной

Сегодня, 14:26
В ряде западных СМИ была опубликована история одной американки, которая хитрым способом решила сэкономить на вызове такси. Притворившись беременной, женщина воспользовалась извозом скорой помощи, позже спрятавшись от правосудия на чердаке.

Сэкономила и заплатила вдвойне: Ради поездки на скорой американка прикинулась беременной

 

В именитом издании New York Post была опубликована информация о 25-летней американке, которая заявила в неотложную службу о неком осложнении, возникшем у неё вследствие беременности. Медикам пришлось везти женщину и её супруга в госпиталь Гринсберга, забрав её из города Латроб. Однако, врачи были удивлены, когда американка спокойно покинула больницу, не показывая никаких признаков проблем со здоровьем.

Сотрудники правопорядка отследили нарушительницу, которая назвала в скорой свой реальный адрес. Прибыв на место проживания «безбилетницы», полицейские в ходе обыска её жилища обнаружили девушку на чердаке, где она планировала укрыться от правосудия. За подобный проступок американке был выписан штраф в размере 800 долларов.
Александр Вест
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