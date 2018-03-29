Сэкономила и заплатила вдвойне: Ради поездки на скорой американка прикинулась беременной

В ряде западных СМИ была опубликована история одной американки, которая хитрым способом решила сэкономить на вызове такси. Притворившись беременной, женщина воспользовалась извозом скорой помощи, позже спрятавшись от правосудия на чердаке.

Александр Вест

В именитом издании New York Post была опубликована информация о 25-летней американке, которая заявила в неотложную службу о неком осложнении, возникшем у неё вследствие беременности. Медикам пришлось везти женщину и её супруга в госпиталь Гринсберга, забрав её из города Латроб. Однако, врачи были удивлены, когда американка спокойно покинула больницу, не показывая никаких признаков проблем со здоровьем.Сотрудники правопорядка отследили нарушительницу, которая назвала в скорой свой реальный адрес. Прибыв на место проживания «безбилетницы», полицейские в ходе обыска её жилища обнаружили девушку на чердаке, где она планировала укрыться от правосудия. За подобный проступок американке был выписан штраф в размере 800 долларов.