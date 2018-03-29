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| | В Якутске пассажирский самолёт сел с выключенным двигателем

В Якутске пассажирский самолёт сел с выключенным двигателем

Сегодня, 13:33
В аэропорту в Якутии произошёл инцидент, в котором экипажу воздушного пассажирского судна пришлось совершать процедуру посадки авиалайнера с выключенным двигателем. Двигатель был отключён пилотами из-за обнаруженной неисправности.

В Якутске пассажирский самолёт сел с выключенным двигателем

 

В минувший вторник, 27 марта, в аэропорту Якутска, куда следовал пассажирский авиалайнер, вылетевший ранее из Ленска, совершил благополучное приземление, совершив посадку с одним работающим двигателем. Экипаж пассажирского авиалайнера перед посадкой в Якутске обнаружил значительную потерю масла в левом двигателе самолёта, из-за чего пилоты решили отключить его для избегания более серьёзной поломки. На борту самолёта, вылетевшего из Ленска, в тот момент находились 38 человек.

В Якутске авиалайнер сумел осуществить стабильную посадку, приземлившись на взлётную полосу в районе 20:54 по местному времени. Заметим, рейс Ленск-Якутск осуществлялся авиалайнером Ан-24, принадлежащим компании «Якутия». Информация об инциденте была обнародована на официальном сайте авиакомпании.
Александр Вест
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