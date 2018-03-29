В Кемеровской области загорелся автобус с детьми

На момент происшествия в салоне автобуса находились 11 детей. Вместе с игроками волейбольной команды располагались двое взрослых, включая шофера. Юные спортсмены не растерялись при видя огня и выбежали на улицу, а водитель и сопровождающий активно тушили пожар подручными средствами до приезда спасателей МЧС. Когда сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций прибыли на место происшествия, они залили моторный отсек во избежание недоразумений. Фактически шофер и сопровождающий самостоятельно потушили огонь.
Детей посадили на другой автобус, и они поехали в Новосибирск. Там их доставят в воздушную гавань «Толмачево». Затем игроки волейбольной команды сядут на лайнер и отправятся домой в Ханты-Мансийск.
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