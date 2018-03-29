В поезде Харьков-Белгород нашли гранату с надписью «Слава Украине»

В железнодорожном грузовом составе, следовавшем в Белгород из Харькова, была обнаружена боевая граната, на которой была нанесена надпись «Слава Украине». Сотрудники пограничного контроля обнаружили взрывное устройство при осмотре.

Александр Вест

Грузовой поезд, следовавший из Харькова в Белгород, направлялся в пункт назначения с пустыми вагонами. Однако, согласно установленному регламенту, сотрудники пограничной службы всё равно подвергли железнодорожный состав тщательному осмотру на границе. В результате осмотра поезда пограничникам удалось обнаружить взрывное устройство, которым оказалась боевая граната, на которой неизвестным лицом была оставлена надпись, гласящая «Слава Украине».Заметим, некий злоумышленник закрепил найденную гранату с помощью консервной банки, которая была прикреплена к колёсной паре вагона. Отметим, в составе поезда числилось 54 вагона, все из которых оказались пустыми. По предварительным данным, была найдена граната типа РГД-5.