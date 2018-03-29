Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

В работе Telegram по всему миру произошел сбой Бизнес предлагает бесплатные услуги после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Игорь Востриков обвинил погибших в пожаре в Кемерово в медлительности Студенты Тимирязевки передадут Кемерово 64 яблони в честь жертв пожара Дуров: Ежедневно в Telegram добавляются 700 тысяч новых пользователей В России появились тарифы без интернета и голосовой связи Социологи узнали, что нужно российским женщинам от мужчин На Украине допросили бежавшего «курсанта ФСБ» "Прощай": Станислав Садальский прокомментировал уход из жизни Олега Анофриева Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре
| | В поезде Харьков-Белгород нашли гранату с надписью «Слава Украине»

В поезде Харьков-Белгород нашли гранату с надписью «Слава Украине»

Сегодня, 12:45
В железнодорожном грузовом составе, следовавшем в Белгород из Харькова, была обнаружена боевая граната, на которой была нанесена надпись «Слава Украине». Сотрудники пограничного контроля обнаружили взрывное устройство при осмотре.

В поезде Харьков-Белгород нашли гранату с надписью «Слава Украине»

 

Грузовой поезд, следовавший из Харькова в Белгород, направлялся в пункт назначения с пустыми вагонами. Однако, согласно установленному регламенту, сотрудники пограничной службы всё равно подвергли железнодорожный состав тщательному осмотру на границе. В результате осмотра поезда пограничникам удалось обнаружить взрывное устройство, которым оказалась боевая граната, на которой неизвестным лицом была оставлена надпись, гласящая «Слава Украине».

Заметим, некий злоумышленник закрепил найденную гранату с помощью консервной банки, которая была прикреплена к колёсной паре вагона. Отметим, в составе поезда числилось 54 вагона, все из которых оказались пустыми. По предварительным данным, была найдена граната типа РГД-5.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Москве на станции метро
В Москве на станции метро "Фили" обнаружили взрывное устройство

О нахождении неопознанного предмета, напоминающего гранату, рассказали в прессе. Взрывное устройство обнаружили неподалеку от станции метрополитена «Фили» в

В Украине 18 тысяч велосипедистов выстроилась в надпись
В Украине 18 тысяч велосипедистов выстроилась в надпись "я люблю Харьков"

В Украине был поставлен рекорд по количеству велосипедистов, собравшихся на Площади Свободы в центре Харькова. Там все они выстроили фигуру с надписью «я люблю

В Смоленске в электрощите жилого дома обнаружена боевая граната
В Смоленске в электрощите жилого дома обнаружена боевая граната

В Смоленске в электрощите жилого дома обнаружена боевая граната. Выяснилось, что дети нашли боеприпас в размытой пойме реки Днепр и решили спрятать находку в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости