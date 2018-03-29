В «Ядрово» опять зафиксировали выброс газа

Не успели умолкнуть обсуждения предыдущего выброса вредных веществ на полигоне «Ядрово» под Волоколамском Московской области, как появились сведения о том, что уровень сероводорода в этом районе в 12 раз превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК).

Домбровский Сергей

Экологи опять бьют тревогу и привлекают внимание властей к проблеме. Временно исполняющий обязанности руководителя Волоколамского района Андрей Штиль объясняет нарушение безветренной погодой. После увеличения скорости воздушных масс концентрация вредных веществ должна уменьшиться. МЧС готовит полный отчет о случившемся. По словам специалистов, проблема на полигоне «Ядрово» будет появляться постоянно до тех пор, пока начнет функционировать система утилизации свалочного газа. Данную установку должны запустить в середине июня этого года.21 марта в «Ядрово» зафиксировали выброс газа. После этого в местную клинику обратились около 150 детей. Врачи уверены, причина жалоб ребят кроется в ослабленном иммунитете. Медики не нашли в организмах детей следов отравления.