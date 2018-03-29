Игорь Востриков обвинил погибших в пожаре в Кемерово в медлительности

Житель российского Кемерово Игорь Остриков, потерявший в трагическом инциденте в ТЦ «Зимняя вишня» всю свою семью, выдвинул новую версию событий, произошедших вследствие пожара в торговом центре.

Александр Вест

По мнению Острикова, записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре, являются доказательством того, что двери в кинозалы были не запертыми, так как люди выбегали из залов, когда начался пожар. Игорь заявил о том, что все граждане, оставшиеся в кинозалах, промедлили с эвакуацией из-за своих детей. На опубликованном видеообращении Остриков заметил, что люди беспрепятственно покидали кинозалы, однако, на тот момент во всех коридорах был густой дым из-за пожара, который к тому моменту охватил практически весь торговый центр.Отец, потерявший своих детей, выдвинул определённые претензии к сотрудникам МЧС, так как по его мнению, тушением крыши пожарные занялись лишь через полтора часа с момента возгорания. Безутешный кемеровчанин добавил, что пожар имел большие масштабы, а спасатели тушили его лишь «двумя струйками».