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| | Игорь Востриков обвинил погибших в пожаре в Кемерово в медлительности

Игорь Востриков обвинил погибших в пожаре в Кемерово в медлительности

Сегодня, 11:08
Житель российского Кемерово Игорь Остриков, потерявший в трагическом инциденте в ТЦ «Зимняя вишня» всю свою семью, выдвинул новую версию событий, произошедших вследствие пожара в торговом центре.

Игорь Востриков обвинил погибших в пожаре в Кемерово в медлительности

 

По мнению Острикова, записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре, являются доказательством того, что двери в кинозалы были не запертыми, так как люди выбегали из залов, когда начался пожар. Игорь заявил о том, что все граждане, оставшиеся в кинозалах, промедлили с эвакуацией из-за своих детей. На опубликованном видеообращении Остриков заметил, что люди беспрепятственно покидали кинозалы, однако, на тот момент во всех коридорах был густой дым из-за пожара, который к тому моменту охватил практически весь торговый центр.

Отец, потерявший своих детей, выдвинул определённые претензии к сотрудникам МЧС, так как по его мнению, тушением крыши пожарные занялись лишь через полтора часа с момента возгорания. Безутешный кемеровчанин добавил, что пожар имел большие масштабы, а спасатели тушили его лишь «двумя струйками».
Александр Вест
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