СМИ: В Румынии произошла авария на атомной электростанции

Представители прессы сообщают о том, что в румынском городе Чернаводэ произошла серьезная авария на атомной электростанции. Пока что подробности уточняются средствами массовой информации.

Николай Офицеров

», - утверждают журналисты.Согласно предоставленной прессой информации, инцидент не должен оказать отрицательного воздействия на персонал, население или же окружающую среду. Пока что ведется расследование поступивших сведений. Вероятнее, в скором времени, появится какая-то дополнительная информация.