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| | СМИ: В Румынии произошла авария на атомной электростанции

СМИ: В Румынии произошла авария на атомной электростанции

Сегодня, 11:07
Представители прессы сообщают о том, что в румынском городе Чернаводэ произошла серьезная авария на атомной электростанции. Пока что подробности уточняются средствами массовой информации.

СМИ: В Румынии произошла авария на атомной электростанции

 

«Атомная электростанция Nuclear Electrica выпустила объявление о том, что второй реактор станции в Чернаводэ отключился автоматически от национальной энергетической системы утром в четверг. В результате возникновения неисправности в электрической системе процесса, но не атомной», - утверждают журналисты.

Согласно предоставленной прессой информации, инцидент не должен оказать отрицательного воздействия на персонал, население или же окружающую среду. Пока что ведется расследование поступивших сведений. Вероятнее, в скором времени, появится какая-то дополнительная информация.
Николай Офицеров
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