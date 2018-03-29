СМИ: В Румынии произошла авария на атомной электростанции

«Атомная электростанция Nuclear Electrica выпустила объявление о том, что второй реактор станции в Чернаводэ отключился автоматически от национальной энергетической системы утром в четверг. В результате возникновения неисправности в электрической системе процесса, но не атомной», - утверждают журналисты.
Согласно предоставленной прессой информации, инцидент не должен оказать отрицательного воздействия на персонал, население или же окружающую среду. Пока что ведется расследование поступивших сведений. Вероятнее, в скором времени, появится какая-то дополнительная информация.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях