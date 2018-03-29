Иномарка в центре Ростова провалилась прямо под асфальт

Жители Ростова-на-Дону были весьма удивлены, увидев в центре города иномарку, которая буквально провалилась под дорожное покрытие. Инцидент, в котором машина оказалась под асфальтом, произошёл на Ворошиловском проспекте.

В социальных сетях жители Ростова-на-Дону стали распространять фотографии, на которых запечатлена иномарка, провалившаяся под асфальт. Очевидцы произошедшего заявляют, что машина находилась на парковочном месте, когда произошёл обвал, из-за которого иномарка провалилась прямо под асфальт. Передние колёса автомобиля марки Citroen оказались погребены в яме, из-за чего днище авто упёрлось в дорожное покрытие.

Александр Вест

По заверениям жителей донской столицы, подобный инцидент случается уже в третий раз, а жертвами обвалов неминуемо становятся именно иномарки. Некоторые пользователи шутливо предположили, что таким образом Ростов поддерживает отечественные автомобили, хороня иномарки прямо под асфальтом.