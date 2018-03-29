На салатовой ветке столичного метро произошёл сбой в движении поездов

На Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена возникли осложнения, вызвавшие увеличения интервалов в движении поездов. Руководство московского метро оповестило пользователей о задержках, не указав причину сбоя в движении электричек.

Александр Вест

В Telegram-канале столичного метрополитена было опубликовано сообщение, в котором всех пользователей московского метро предупредили об образовавшихся задержках в движении электричек, осуществляющих своё движение на салатовой ветке. Задержке подверглись прибытия поездов, функционирующих на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки.Руководство метрополитена заявило о том, что интервалы в движении поездов увеличились из-за некой технической неисправности, подробности которой не были раскрыты. Всех пользователей метрополитена попросили с пониманием отнестись к образовавшимся задержкам, однако, сколько продлятся данные осложнения в движении поездов так и не сообщили.