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| | На Украине допросили бежавшего «курсанта ФСБ»

На Украине допросили бежавшего «курсанта ФСБ»

Сегодня, 08:52
Сергей Удовиченко – гражданин Российской Федерации – прибыл на контрольно-пропускной пункт Гоптовка, где предъявил украинским пограничникам документы и попросил политического убежища. Информацию об этом озвучила пресс-служба Госпогранвойск Украины.

На Украине допросили бежавшего «курсанта ФСБ»

 

Сергей Удовиченко является этническим украинцем и одновременно курсантом Голицынского института ФСБ РФ. Он не доволен политическим режимом в России и несколько раз участвовал в митингах оппозиции.

Курсант был допрошен пограничниками и в отношении него проводятся необходимые протокольные действия. Вопрос о предоставлении молодому человеку статуса политического беженца решается в процедурном порядке.

Недавно пресс-служба СБУ обнародовала первичную статистику. С 2013 по 2017 годы Украина предоставила статус политических беженцев 34 гражданам России.
Сергей Денисов
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