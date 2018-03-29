На Украине допросили бежавшего «курсанта ФСБ»

Сергей Удовиченко является этническим украинцем и одновременно курсантом Голицынского института ФСБ РФ. Он не доволен политическим режимом в России и несколько раз участвовал в митингах оппозиции.
Курсант был допрошен пограничниками и в отношении него проводятся необходимые протокольные действия. Вопрос о предоставлении молодому человеку статуса политического беженца решается в процедурном порядке.
Недавно пресс-служба СБУ обнародовала первичную статистику. С 2013 по 2017 годы Украина предоставила статус политических беженцев 34 гражданам России.
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