На Украине допросили бежавшего «курсанта ФСБ»

Сергей Удовиченко – гражданин Российской Федерации – прибыл на контрольно-пропускной пункт Гоптовка, где предъявил украинским пограничникам документы и попросил политического убежища. Информацию об этом озвучила пресс-служба Госпогранвойск Украины.

Сергей Денисов

Сергей Удовиченко является этническим украинцем и одновременно курсантом Голицынского института ФСБ РФ. Он не доволен политическим режимом в России и несколько раз участвовал в митингах оппозиции.Курсант был допрошен пограничниками и в отношении него проводятся необходимые протокольные действия. Вопрос о предоставлении молодому человеку статуса политического беженца решается в процедурном порядке.Недавно пресс-служба СБУ обнародовала первичную статистику. С 2013 по 2017 годы Украина предоставила статус политических беженцев 34 гражданам России.