Родители погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» обвинили пожарных в бездействии

Родители погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» обвинили пожарных в бездействииСегодня, 08:28
По мнению заявителей, представители пожарной службы и полицейские проявили преступную бездейственность. Они стояли и никого не выпускали из зала, когда еще не было открытого огня, а наступило только легкое задымление.
Игорь и Алена просили выпустить их детей, невестку и внуков, которые находились в будущем эпицентре пожара, однако пожарные сказали им, что ждут команды и ничего предпринимать не намерены.
По утверждению семейной пары, полицейские и пожарные проявили преступную халатность тогда, когда еще можно было спасти людей. Прокуратура Кемеровской области начала служебную проверку действий должностных лиц во время начала трагедии.
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