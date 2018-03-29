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| | Родители погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» обвинили пожарных в бездействии

Родители погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» обвинили пожарных в бездействии

Сегодня, 08:28
Семейная пара Игорь Сабадаш и Алена Вострикова утратили во время пожара сразу пятерых родственников. Они обратились в прокуратуру с заявлением на бездействие пожарников, сотрудников ГС ЧС и полицейских. Информацию о своей инициативе они озвучили перед журналистами.

Родители погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» обвинили пожарных в бездействии


По мнению заявителей, представители пожарной службы и полицейские проявили преступную бездейственность. Они стояли и никого не выпускали из зала, когда еще не было открытого огня, а наступило только легкое задымление.

Игорь и Алена просили выпустить их детей, невестку и внуков, которые находились в будущем эпицентре пожара, однако пожарные сказали им, что ждут команды и ничего предпринимать не намерены.

По утверждению семейной пары, полицейские и пожарные проявили преступную халатность тогда, когда еще можно было спасти людей. Прокуратура Кемеровской области начала служебную проверку действий должностных лиц во время начала трагедии.
Сергей Денисов
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