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| | Российские чиновники ради сохранения денег отправились кутить в день траура

Российские чиновники ради сохранения денег отправились кутить в день траура

Вчера, 23:11
Работники Тобольского Центра культуры решили не отменять гулянку в ресторане, так как заранее заплатили владельцам заведения 65 тысяч рублей, а терять деньги им не хотелось. Уральские чиновники устроили банкет в день траура по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Российские чиновники ради сохранения денег отправились кутить в день траура

 

Журналисты связались с участниками гулянки. По словам главы центра культуры, сначала они не знали о трауре, заплатили за столики и еду. Когда им сообщили об официальном дне скорби отказываться от праздника никто не намеревался, так как 65 тысяч рублей жалко. Руководители ресторана не собирались отменять заказ, поскольку приготовленные продукты бы пропали. На данный инцидент отреагировал глава Тобольского района Юрий Батт.

Он собирается серьезно побеседовать с участниками веселья в день траура и наказать их за бесчувственность. По словам Батта, районная власть не организовывала никаких праздников во время выражения скорби. Инициатива проведения мероприятия полностью лежит на начальнике Центра культуры Тобольска. Именно он понесет ответственность за содеянное. В «Зимней вишне» во время пожара погибли 64 человека. В связи с трагедией в России объявили траур.
Домбровский Сергей
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