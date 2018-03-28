Губернатор Кузбасса не посетил своих родственников, потерявших 11-летнюю дочь в огне

По сообщению местных СМИ, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не удосужился навестить своих родственников, потерявших дочь Таню во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Ранее этот чиновник назвал трагедию личной, так как потерял близкого человека.

Домбровский Сергей

В беседе с главой России Владимиром Путиным Аман Тулеев жаловался на инцидент, который привел к гибели его родственницы. Журналистам удалось связаться с матерью погибшей 11-летней девочки. По словам женщины, Тулеев даже не выразил сочувствия. Высокопоставленный чиновник не приехал к семье погибшего ребенка, хотя родственники умершей испытывают нужду. Они живут на окраине села Терещевского и финансовая помощь им бы точно не помешала.У матери погибшей осталась младшая дочь и старший брат. Таня отправилась вместе с подругами на «Шерлока Гномса». Маленькую девочку оставили дома, а мальчик пошел смотреть «Тихоокеанский рубеж» и благополучно выбрался из ТЦ «Зимняя вишня», так как находился в другой части здания. 12-подросток долго искал свою сестренку, а она погибла в одном из пылающих помещений.