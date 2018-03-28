Блогер Илья Варламов задержан сотрудниками ФСО в центре Москвы

Варламов написал, что его задержали во время интервью РБК возле станции метро «Чистые пруды».

Соответствующие данные сообщил сам автор в своем аккаунте в Twitter.

Татьяна Преображенская

Он также отметил, что никаких объяснений ему не предоставили и около часа не разрешали пользоваться смартфоном. Медийный автор подчеркнул, что в ОВД «Мещанский» он находится уже больше часа.По данным РБК, блогер Варламов был заподозрен сотрудниками правоохранительных органов в совершении правонарушения. Сообщается, что с блогером проведут беседу, после чего его отпустят. Представитель ОВД не уточнил, о каком правонарушении идет речь.