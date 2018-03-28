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| | Блогер Илья Варламов задержан сотрудниками ФСО в центре Москвы

Блогер Илья Варламов задержан сотрудниками ФСО в центре Москвы

Сегодня, 22:11
Варламов написал, что его задержали во время интервью РБК возле станции метро «Чистые пруды». Соответствующие данные сообщил сам автор в своем аккаунте в Twitter.

Блогер Илья Варламов задержан сотрудниками ФСО в центре Москвы


Он также отметил, что никаких объяснений ему не предоставили и около часа не разрешали пользоваться смартфоном. Медийный автор подчеркнул, что в ОВД «Мещанский» он находится уже больше часа.

По данным РБК, блогер Варламов был заподозрен сотрудниками правоохранительных органов в совершении правонарушения. Сообщается, что с блогером проведут беседу, после чего его отпустят. Представитель ОВД не уточнил, о каком правонарушении идет речь.
Татьяна Преображенская
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