Блогер Илья Варламов задержан сотрудниками ФСО в центре Москвы

Блогер Илья Варламов задержан сотрудниками ФСО в центре МосквыСегодня, 22:11
Он также отметил, что никаких объяснений ему не предоставили и около часа не разрешали пользоваться смартфоном. Медийный автор подчеркнул, что в ОВД «Мещанский» он находится уже больше часа.
По данным РБК, блогер Варламов был заподозрен сотрудниками правоохранительных органов в совершении правонарушения. Сообщается, что с блогером проведут беседу, после чего его отпустят. Представитель ОВД не уточнил, о каком правонарушении идет речь.
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В аэропорту Ставрополя блогера Илью Варламова облили зеленкой и попытались избить. Об этом сообщил в своем Twitter сам блогер.
В центре российской столицы происходят массовые задержания участников протестной акции. По предварительным данным, сотрудниками правоохранительных органов
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