Ксения Бородина попросила прощения за ложь о Кемерово

Телевизионная ведущая Ксения Бородина обратилась к фанатам в Instagram с просьбой простить ее за распространение ложных сведений относительно количества погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Домбровский Сергей

Ранее некоторые российские блоггеры публиковали сведения о том, что в торговом центре погибли не 64 человека, как говорится в официальных источниках, а по меньшей мере 300 граждан. Ксения Бородина поверила мошенникам и у себя на странице тоже опубликовала ложные данные. Ведущая просит простить ее за фейк и обращает внимание пользователей на необходимость отделять зерна от плевел. Несмотря на горе огромного количества людей, находятся желающие заработать на этом происшествии.Ксения Бородина просит не судить ее строго за допущенную оплошность. Телеведущая выложила в Instagram ролик со снимками людей, погибших во время возгорания в ТЦ в Кемерово. Бородина говорит, что когда на твою страницу подписаны миллионы людей, необходимо более тщательно фильтровать информацию, иначе можно ввести в заблуждение огромное число юзеров.