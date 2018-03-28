Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

"Прощай": Станислав Садальский прокомментировал уход из жизни Олега Анофриева Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России Facebook создал дополнительную защиту учетных данных Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют
| | Ксения Бородина попросила прощения за ложь о Кемерово

Ксения Бородина попросила прощения за ложь о Кемерово

Сегодня, 22:05
Телевизионная ведущая Ксения Бородина обратилась к фанатам в Instagram с просьбой простить ее за распространение ложных сведений относительно количества погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Ксения Бородина попросила прощения за ложь о Кемерово

 

Ранее некоторые российские блоггеры публиковали сведения о том, что в торговом центре погибли не 64 человека, как говорится в официальных источниках, а по меньшей мере 300 граждан. Ксения Бородина поверила мошенникам и у себя на странице тоже опубликовала ложные данные. Ведущая просит простить ее за фейк и обращает внимание пользователей на необходимость отделять зерна от плевел. Несмотря на горе огромного количества людей, находятся желающие заработать на этом происшествии.

Ксения Бородина просит не судить ее строго за допущенную оплошность. Телеведущая выложила в Instagram ролик со снимками людей, погибших во время возгорания в ТЦ в Кемерово. Бородина говорит, что когда на твою страницу подписаны миллионы людей, необходимо более тщательно фильтровать информацию, иначе можно ввести в заблуждение огромное число юзеров.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ксения Бородина спрятала следы ринопластики под детской маской
Ксения Бородина спрятала следы ринопластики под детской маской

Ксения Бородина, по мнению ее поклонников, спрятала следы ринопластики, опубликовав новое фото в детской маске. Соответствующий снимок телеведущая выложила в

Ксения Бородина преодолела канатный спуск
Ксения Бородина преодолела канатный спуск

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина преодолела канатный спуск в «ПандаПарке» в Москве. Ролик, где телеведущая занимается активным спортом, размещен на

Ксения Бородина намекнула поклонникам на примирение с мужем
Ксения Бородина намекнула поклонникам на примирение с мужем

Известная ведущая Ксения Бородина намекнула своим поклонникам на то, что она примирилась с мужем. В микроблоге Instagram знаменитость опубликовала

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости