В Белоруссии приспустили флаги в память о погибших в Кемерово

По указу главы Белоруссии над государственными учреждениями национальные флаги приспустили, а также отменили трансляцию программ, развлекательного характера в эфире телеканалов.
Представители администрации президента рекомендуют жителям не принимать участия в развлекательных мероприятиях в этот день.
В православных храмах Белоруссии сегодня служат поминальные панихиды по жертвам трагического случая в «Зимней вишне». Граждане страны идут к Посольству РФ в Минске и возлагают живые цветы и игрушки, зажигают свечи.
Стоит отметить, что Лукашенко ранее выразил соболезнования от имени всего своего народа и от себя лично России в связи с трагедией в Кемерово.
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