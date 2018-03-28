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| | В Белоруссии приспустили флаги в память о погибших в Кемерово

В Белоруссии приспустили флаги в память о погибших в Кемерово

Сегодня, 21:30
Сегодня Белоруссия присоединяется к трауру по погибшим в результате пожара в Кемерово. По распоряжению президента страны Александра Лукашенко государственные флаги были приспущены и отменены все развлекательные программы на телевидении. Данная информация была обнародована агентством belta.by со ссылкой на администрацию президента.

В Белоруссии приспустили флаги в память о погибших в Кемерово

 

По указу главы Белоруссии над государственными учреждениями национальные флаги приспустили, а также отменили трансляцию программ, развлекательного характера в эфире телеканалов.

Представители администрации президента рекомендуют жителям не принимать участия в развлекательных мероприятиях в этот день.

В православных храмах Белоруссии сегодня служат поминальные панихиды по жертвам трагического случая в «Зимней вишне». Граждане страны идут к Посольству РФ в Минске и возлагают живые цветы и игрушки, зажигают свечи.

Стоит отметить, что Лукашенко ранее выразил соболезнования от имени всего своего народа и от себя лично России в связи с трагедией в Кемерово.
Татьяна Преображенская
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