Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

"Прощай": Станислав Садальский прокомментировал уход из жизни Олега Анофриева Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России Facebook создал дополнительную защиту учетных данных Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют
| | За работоспособность пожарной системы в ТЦ «Зимняя вишня» отвечал повар-кондитер

За работоспособность пожарной системы в ТЦ «Зимняя вишня» отвечал повар-кондитер

Сегодня, 21:28
Сотрудники СКР по Кемеровской области заявили, что работник компании «Системный интегратор», отвечающей за работоспособность сигнализации в «Зимней вишне», наняли электриком Александра Никитина, который заканчивал ПТУ по специальности: «Повар-кондитер».

За работоспособность пожарной системы в ТЦ «Зимняя вишня» отвечал повар-кондитер

 

По мнению следователей, отвечавший за пожарную систему в торговом центре человек не имел права выполнять свои служебные обязанности, так как не имел необходимых для этого знаний. Руководитель организации «Системный интегратор» Игорь Полозиненко говорит, что Никитин проходил курсы, имел соответствующую квалификацию и опыт работы на этой должности, поэтому обвинения в его адрес необоснованные. Пожар в «Зимней вишне» унес жизни 64 человек, поэтому сейчас ведется серьезная работа по выявлению лиц, ответственных за происшествие.

«Системный интегратор» занимался монтажом, обслуживанием сигнализации в ТЦ, а также отвечал за пожарную безопасность. Данная компания сотрудничала с многими крупными предприятиями в регионе и серьезных претензий в ее адрес ранее не звучало. Прокурор настаивает на необходимости арестовать руководителей и повара-кондитера, решившего стать электриком.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за пожара в «Зимней вишне»
В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за пожара в «Зимней вишне»

В Кемерове ввели режим чрезвычайной ситуации из-за возгорания в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

В МЧС заявили о завершении поисковой операции в
В МЧС заявили о завершении поисковой операции в "Зимней вишне"

Поисковая операция в ТЦ «Зимняя вишня» закончена к данному моменту. Такая информация появилась на сайте МЧС.

Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» не признаёт свою вину
Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» не признаёт свою вину

Надежда Судденок, занимающая пост генерального директора кемеровского торгового центра под названием «Зимняя вишня», в котором случился масштабный пожар,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости