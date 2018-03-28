За работоспособность пожарной системы в ТЦ «Зимняя вишня» отвечал повар-кондитер

Сотрудники СКР по Кемеровской области заявили, что работник компании «Системный интегратор», отвечающей за работоспособность сигнализации в «Зимней вишне», наняли электриком Александра Никитина, который заканчивал ПТУ по специальности: «Повар-кондитер».

Домбровский Сергей

По мнению следователей, отвечавший за пожарную систему в торговом центре человек не имел права выполнять свои служебные обязанности, так как не имел необходимых для этого знаний. Руководитель организации «Системный интегратор» Игорь Полозиненко говорит, что Никитин проходил курсы, имел соответствующую квалификацию и опыт работы на этой должности, поэтому обвинения в его адрес необоснованные. Пожар в «Зимней вишне» унес жизни 64 человек, поэтому сейчас ведется серьезная работа по выявлению лиц, ответственных за происшествие.«Системный интегратор» занимался монтажом, обслуживанием сигнализации в ТЦ, а также отвечал за пожарную безопасность. Данная компания сотрудничала с многими крупными предприятиями в регионе и серьезных претензий в ее адрес ранее не звучало. Прокурор настаивает на необходимости арестовать руководителей и повара-кондитера, решившего стать электриком.