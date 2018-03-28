В Петербурге при пожаре в высотке госпитализирован младенец

Администрация Приморского района Северной столицы проинформировала, что в одной из многоэтажек по Коломяжскому проспекту загорелась изоляция проводов в кабельном канале между 13 и 18 этажом. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 16:18 по мск. Спасатели вывели из строения более 50 человек. Некоторые из них обратились к медикам из-за отравления дымом, был госпитализирован младенец. В 17:19 по мкс возгорание было локализировано.
Жильцов дома временно разместили в 52 гимназии района, вопрос о предоставлении им маневренного фонда пока на стадии обсуждения. В горевшем здании отключили электричество, оценка повреждений и вопрос о ремонтных работах будет решен после окончания работы спасателей.
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