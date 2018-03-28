Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

"Прощай": Станислав Садальский прокомментировал уход из жизни Олега Анофриева Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России Facebook создал дополнительную защиту учетных данных Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют
| | В Петербурге при пожаре в высотке госпитализирован младенец

В Петербурге при пожаре в высотке госпитализирован младенец

Сегодня, 20:13
В Санкт-Петербурге в 23-этажном здании на Коломяжском проспекте произошло возгорание. После случившегося несколько человек отравились дымом, среди госпитализированных двухмесячный ребенок.

В Петербурге при пожаре в высотке госпитализирован младенец

 

Администрация Приморского района Северной столицы проинформировала, что в одной из многоэтажек по Коломяжскому проспекту загорелась изоляция проводов в кабельном канале между 13 и 18 этажом. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 16:18 по мск. Спасатели вывели из строения более 50 человек. Некоторые из них обратились к медикам из-за отравления дымом, был госпитализирован младенец. В 17:19 по мкс возгорание было локализировано.

Жильцов дома временно разместили в 52 гимназии района, вопрос о предоставлении им маневренного фонда пока на стадии обсуждения. В горевшем здании отключили электричество, оценка повреждений и вопрос о ремонтных работах будет решен после окончания работы спасателей.
Виктория Озерова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В результате пожара в 27-этажном здании в Лондоне пострадали 15 человек
В результате пожара в 27-этажном здании в Лондоне пострадали 15 человек

В 27-этажном доме в Лондоне, где несколько ярусов здания охвачены пожаром, есть пострадавшие. Стало известно, что 15 человек были госпитализированы из-за

В Петербурге спасатели МЧС вывели 16 человек из горящего дома
В Петербурге спасатели МЧС вывели 16 человек из горящего дома

В Петербурге спасатели МЧС вывели 16 человек из горящего дома. Информацию о случившемся подтверждают работники пожарной службы Северной столицы.

В Петербурге произошло возгорание исторического центра
В Петербурге произошло возгорание исторического центра

Сотрудники пожарной службы ликвидируют возгорание в историческом центре Санкт-Петербурга. По информации пресс-службы МЧС города 30 апреля, сведения о пожаре в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости