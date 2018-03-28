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Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

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| | Девушка Тимати назвала «знаком свыше» трагедию в Кемерово

Девушка Тимати назвала «знаком свыше» трагедию в Кемерово

Сегодня, 19:05
Девушка Тимати, модель Анастасия Решетова, решила высказаться по поводу трагедии 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня». Она назвала её «знаком свыше».

 

Анастасия на своей странице в Сети сообщила, что сначала она не хотела высказываться о произошедшем, и старалась осмыслить случившееся внутри себя, но она не смогла сдержаться. Решетова назвала трагедию предупреждением, знаком свыше, что все люди являют собой эгоизм и корысть, теряют те чувства, которые характерны для достойного человека.

Анастасия заявила, что при всём нашем желании, не стоит проявлять ненависть. Следует постараться переосмыслить случившееся, ценить близких и родных, потому что подобное несчастье может произойти с любым из нас. По мнению девушки Тимати, впереди Россию ожидают перемены, однако она не знает, какого характера они будут. Анастасия закончила свое письмо словами, что вся Россия скорбит о погибших, и для неё самой мир некогда не будет прежним.
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