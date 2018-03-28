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| | Воронежского блогера жестоко избили четверо мужчин из-за дрифта

Воронежского блогера жестоко избили четверо мужчин из-за дрифта

Сегодня, 19:01
Четверо мужчин напали на воронежского блогера Дениса Сидорова и жестоко его избили. Инцидент произошел в Советском районе 24 марта. Видеоролик с соответствующими кадрами опубликован знакомой блогера Анастасией Туман.

Воронежского блогера жестоко избили четверо мужчин из-за дрифта

 

Автор канала «СтопХлам» был избит после того, как он с Настей дрифтил около гаражей. Согласно данным пресс-служб, в субботу Сидоров решил отвезти неисправный автомобиль супруги в автосервис. Блогер взял с собой коллегу из Владивостока Анастасию Туман и оператора. Компания решила подрифтить на другом авто рядом с гаражами.

Этот процесс наблюдала небольшая группа людей. Через некоторое время к молодым блогерам подошел незнакомец из толпы и посоветовал дрифтерам выехать за ворота. Девушка ответила, что они уже покатались и сейчас уедут.

Однако мужчине этого оказалось недостаточно. Он попытался напасть на оператора, но тут вмешался Денис. После этого к зачинщику подошли остальные и начали избивать Сидорова ногами.

Настя снимала происходящее на свой телефон. Но один из недоброжелателей вырвал у нее смартфон и требовал удалить все снятые видеозаписи. Туман не стала отпираться, однако некоторые кадры ей удалось сохранить.


После происшествия пострадавшие подали заявление на недоброжелателей в полицию.
Татьяна Преображенская
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