Путин рассказал о вбросах из-за рубежа о трагедии в Кемерове

Президент российской Федерации Владимир Путин рассказал об информационных вбросах из-за рубежа о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Глава государства подчеркнул, что эти вбросы имеют под собой цель дестабилизировать ситуацию в России и посеять панику среди населения.

Дарья Светозарова

Российский лидер заявил, что недостоверные данные поступают через соцсети. Авторами вбросов оказываются и зарубежные пользователи, которые пытаются таким образом посеять панику, вражду и недоверие среди российских граждан. Президент добавил, что этого нельзя допустить ни при каких условиях. Глава государства уже встретился с руководителем СК РФ Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. От них он узнал, какие меры принимаются для ликвидации последствий трагедии и расследования всех ее причин и обстоятельств.Пожар в четырехэтажном здании ТРКЕ унес жизни 64 человек. Среди погибших оказался 41 ребенок. 28 марта в России объявили днем общенационального траура.