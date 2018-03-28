Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России Facebook создал дополнительную защиту учетных данных Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют «Вечный Трубадур»: В Сети вспомнили лучшие роли Олега Анофриева
| | Путин рассказал о вбросах из-за рубежа о трагедии в Кемерове

Путин рассказал о вбросах из-за рубежа о трагедии в Кемерове

Сегодня, 18:54
Президент российской Федерации Владимир Путин рассказал об информационных вбросах из-за рубежа о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Глава государства подчеркнул, что эти вбросы имеют под собой цель дестабилизировать ситуацию в России и посеять панику среди населения.

Путин рассказал о вбросах из-за рубежа о трагедии в Кемерове

 

Российский лидер заявил, что недостоверные данные поступают через соцсети. Авторами вбросов оказываются и зарубежные пользователи, которые пытаются таким образом посеять панику, вражду и недоверие среди российских граждан. Президент добавил, что этого нельзя допустить ни при каких условиях. Глава государства уже встретился с руководителем СК РФ Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. От них он узнал, какие меры принимаются для ликвидации последствий трагедии и расследования всех ее причин и обстоятельств.

Пожар в четырехэтажном здании ТРКЕ унес жизни 64 человек. Среди погибших оказался 41 ребенок. 28 марта в России объявили днем общенационального траура.
Дарья Светозарова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Путин призвал СК не затягивать расследование обстоятельств трагедии в Кемерово
Путин призвал СК не затягивать расследование обстоятельств трагедии в Кемерово

Президент России Владимир Путин призвал главу СК РФ Александра Бастрыкина как можно скорее расследовать дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Для этого

Путин посетил пострадавших при пожаре в Кемерово
Путин посетил пострадавших при пожаре в Кемерово

Пострадавших в торговом центре «Зимняя вишня» посетил лично президент России Владимир Путин. Как сообщается местной прессой, в областную больницу он приехал к

Путин назвал основные причины пожара в Кемерово
Путин назвал основные причины пожара в Кемерово

Президент России Владимир Путин отозвался об истинных причинах трагедии, случившейся в кемеровском торговом центре. Глава РФ обозначил, что более 60 человек

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости