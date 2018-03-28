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| | В США осудили мужчину, которые бегал с ножом и в обнажённом виде по магистрали

В США осудили мужчину, которые бегал с ножом и в обнажённом виде по магистрали

Сегодня, 19:46
27 марта 2018 года прошло слушание по делу Хосе Гонсалеса Флореса, который бегал голым по автомагистрали Вашингтона 12 декабря 2017 года, мешал проезду и угрожал водителям ножом.

В США осудили мужчину, которые бегал с ножом и в обнажённом виде по магистрали

 

Мужчину обвинили в непристойном поведении, нападении на человека и грубом нарушении правил дорожного движения. Суд признал его вину по некоторым статьям и приговорил к трём годам условно.

Согласно показаниям очевидцев, из-за действий обнажённого Хосе Гонсалеса произошло дорожно-транспортного происшествие, после этого он начал бросаться с ножом на проезжающие мимо автомобили. Затем Гонсалес взобрался на грузовой автомобиль, всадил в него нож и выбил стекло, которым ранил сидящую на пассажирском сидении собаку. Потом он слез с автомобиля и убежал в сторону леса. Спустя некоторое время полиция обнаружила его недалеко от аэропорта Даллеса в одной из канав, после чего его госпитализировали.
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