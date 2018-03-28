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| | Путин призвал СК не затягивать расследование обстоятельств трагедии в Кемерово

Путин призвал СК не затягивать расследование обстоятельств трагедии в Кемерово

Сегодня, 18:44
Президент России Владимир Путин призвал главу СК РФ Александра Бастрыкина как можно скорее расследовать дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Для этого президент советует привлечь все ресурсы.

Путин призвал СК не затягивать расследование обстоятельств трагедии в Кемерово

 

Президент подчеркивает, что нужно направить в достаточном количестве людей, чтобы процесс шел с максимальной скоростью. В свою очередь глава федерального СК заявил, что планирует приехать в Кемерово в субботу. Владимир Владимирович поручил ему в рамках визита встретиться с семьями погибших и пострадавших при пожаре. Президент отметил, что важно услышать мнение очевидцев, участников трагедии и узнать, как они видят развитие этой ситуации. Все это можно использовать в рамках предварительного следствия.

Ранее сообщалось, что глава государства поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву оказать дополнительную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии в «Зимней вишне». Согласно последним данным, пожар унес жизни 64 человек, 41 из которых - дети. Большинство жертв оказались заперты в кинотеатре и не сумели выбраться из огненной ловушки.
Дарья Светозарова
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