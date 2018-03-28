Житель Ярославской области сел на скамью подсудимых из-за поста в соцсети

Житель Некрасовского района Ярославской области опубликовал на своей странице в социальной сети символ экстремистской организации. 30-летний мужчина пытался оригинально пошутить, но подобный юмор не оценили сотрудники ФСБ.

Домбровский Сергей

Любителя социальных сетей пригласили в суд для разбирательств. Под постом юзера поставили отметку «Нравится» не только рядовые пользователи, но и работники служб специального назначения. Мужчина признал свою вину и удалил картинку, символизирующую преступную группировку. Свое поведение гражданин объяснил тем, что не знал об ответственности. Неожиданно для него его страницу посетили правоохранители и пришлось нести ответственность за содеянное.Служители Фемиды не стали проявлять суровость к нарушителю. Шутник выплатил штраф в размере 1 тысячи рублей и пообещал больше никогда не совершать таких опрометчивых поступков. Судьи поверили в правдивость слов молодого человека и отпустили.