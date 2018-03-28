Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России Facebook создал дополнительную защиту учетных данных Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют «Вечный Трубадур»: В Сети вспомнили лучшие роли Олега Анофриева
| | Путин поручил выяснить, кто подписывал документ об отсутствии замечаний при осмотре ТЦ в Кемерово

Путин поручил выяснить, кто подписывал документ об отсутствии замечаний при осмотре ТЦ в Кемерово

Сегодня, 18:39
Владимир Путин проявил компетентность. Он посмотрел документы о сдаче в эксплуатацию торгового цента «Зимняя вишня» в Кемерово. На бланке главного пожарника обнаружил подпись от руки: «Замечаний нет». Информацию об этом растиражировали журналисты президентского пула.

Путин поручил выяснить, кто подписывал документ об отсутствии замечаний при осмотре ТЦ в Кемерово

 

Загадочного пожарного чиновника поручили найти в кратчайшие сроки. «Зимняя вишня», по мнению специалистов, даже близко не соответствовала нормам пожарной безопасности. Не работала аудио система оповещения, 60 процентов датчиков были неисправны изначально, а замки входных дверей (коридорные коммуникации) открывались только с одной стороны.

Комиссия СК РФ продолжает работу, но уже на предварительной стадии понятно, что «Зимняя вишня» - ловушка для всех, кто оказался в просмотровом зале и галереях.
Сергей Денисов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Чиновники Кемерово не захотели нести ответственность за пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
Чиновники Кемерово не захотели нести ответственность за пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

Кемеровские чиновники отказываются признавать свою ответственность за пожар 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня».  По словам заммэра по градостоительсву, винить

В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел новый пожар
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел новый пожар

СМИ сообщают о новом пожаре в ТЦ Кемерово. На втором этаже заметно сильное задымление.

В Кемерово из ТРЦ
В Кемерово из ТРЦ "Зимняя вишня" поступил сигнал о пожаре, все эвакуированы

Несколько единиц пожарной техники подъехали рано утром к ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Снимки данного инцидента появились на просторах городского паблика

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости