Путин поручил выяснить, кто подписывал документ об отсутствии замечаний при осмотре ТЦ в Кемерово

Владимир Путин проявил компетентность. Он посмотрел документы о сдаче в эксплуатацию торгового цента «Зимняя вишня» в Кемерово. На бланке главного пожарника обнаружил подпись от руки: «Замечаний нет». Информацию об этом растиражировали журналисты президентского пула.

Сергей Денисов

Загадочного пожарного чиновника поручили найти в кратчайшие сроки. «Зимняя вишня», по мнению специалистов, даже близко не соответствовала нормам пожарной безопасности. Не работала аудио система оповещения, 60 процентов датчиков были неисправны изначально, а замки входных дверей (коридорные коммуникации) открывались только с одной стороны.Комиссия СК РФ продолжает работу, но уже на предварительной стадии понятно, что «Зимняя вишня» - ловушка для всех, кто оказался в просмотровом зале и галереях.