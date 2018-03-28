Путин поручил выяснить, кто подписывал документ об отсутствии замечаний при осмотре ТЦ в Кемерово

Загадочного пожарного чиновника поручили найти в кратчайшие сроки. «Зимняя вишня», по мнению специалистов, даже близко не соответствовала нормам пожарной безопасности. Не работала аудио система оповещения, 60 процентов датчиков были неисправны изначально, а замки входных дверей (коридорные коммуникации) открывались только с одной стороны.
Комиссия СК РФ продолжает работу, но уже на предварительной стадии понятно, что «Зимняя вишня» - ловушка для всех, кто оказался в просмотровом зале и галереях.
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