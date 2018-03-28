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| | Навигатор от Uber спустил таксиста с лестницы

Навигатор от Uber спустил таксиста с лестницы

Сегодня, 18:27
Работающий с помощью приложения Uber водитель в США до последнего следовал инструкциям навигатора и застрял на лестнице. Информацию об этом предоставили местные средства массовой информации.

Навигатор от Uber спустил таксиста с лестницы

 

Зафиксирован инцидент был в городе Сан-Франциско. Водитель белой Toyota Camry, представившийся журналистам, как Фред, объяснил, что использовал приложение Uber Map, которое и привело его на это лестницу. В момент аварии в машине находились два пассажира, однако ни они, ни водитель не пострадали. Вскоре машину решили отбуксировать полицейские.

Представители Uber подтверждают, что водитель действительно работал в их компании, а потому отметили, что уже связались с местными жителями, дабы они помогли установить все подробности произошедшего инцидента.
Ранее, 26 марта, распространялась информация об американке, которая пришла сдавать экзамены на водительские права и перепутала передачи. В итоге девушка сразу же после старта врезалась в здание Департамента транспортных средств.
Николай Офицеров
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