Навигатор от Uber спустил таксиста с лестницы

Зафиксирован инцидент был в городе Сан-Франциско. Водитель белой Toyota Camry, представившийся журналистам, как Фред, объяснил, что использовал приложение Uber Map, которое и привело его на это лестницу. В момент аварии в машине находились два пассажира, однако ни они, ни водитель не пострадали. Вскоре машину решили отбуксировать полицейские.
Представители Uber подтверждают, что водитель действительно работал в их компании, а потому отметили, что уже связались с местными жителями, дабы они помогли установить все подробности произошедшего инцидента.
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