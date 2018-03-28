Во время проверки ТЦ Владимира загорелся автобус МЧС с журналистами

Журналисты были приглашены для освещения проверок в торговых центрах Владимира относительно пожарной безопасности, но автобус с ними внезапно загорелся. Никто из присутствовавших не пострадал.

Во Владимире случилось внезапное возгорание автобуса МЧС, в котором находились представители СМИ. Журналистов специально пригласили, чтобы те осветили проверки в местных торговых центрах относительно пожарной безопасности. Никто из присутствовавших в автобусе не пострадал, так как распространение огня удалось оперативно ликвидировать, а людей быстро эвакуировали. Как сообщается, проверка ТЦ Владимира была организована прокуратурой и МЧС.Проверки в торговых центрах имеют прямую связь с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где из-за несоблюдения правил пожарной безопасности погибли десятки людей, а в большинстве своем – дети. Недавно стало известно, что монтированием пожарной системы сгоревшего кемеровского ТЦ занимался повар-кондитер, не имеющий соответствующей специализации.