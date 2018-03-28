Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс

Евгений Вольнов, украинский пранкер, потерял чувство реальности. Он искусственно завысил количество людей, погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», до 300 человек, заставив поволноваться родителей и горожан.

Сергей Денисов

Настоящая фамилия Евгения Вольнова – Никита Кувиков. Он обманул за два часа многих людей, представившись сотрудником ГС ЧС РФ. Сначала этот парень общался с патологоанатомами в кемеровских моргах, затем обнародовал ложное количество погибших на пожаре людей. Свои ложные вбросы Кувиков объясняет местью за своих друзей, погибших на Донбассе. Этот человек не стесняется сказать о том, что каждый погибший в кемеровской трагедии – его личная месть. Чем будет больше трупов, тем он будет здоровее, отмечает пранкер.СК РФ адекватно отреагировал на параноидальные высказывания украинского пранкера. Возбуждено уголовное дело,и парень будет объявлен, скорее всего, в международный розыск. Тем не менее, комментаторы в социальных сетях до сих пор отмалчиваются.