Адвокат DJ Smash: Пермского экс-депутата Телепнева задержали за избиение

По словам юриста Евгения Васева, отстаивающего интересы DJ Smash, следователи арестовали пермского экс-депутата Александра Телепнева по подозрению в избиении ди-джея. Информацию об этом сообщают местные СМИ.

Домбровский Сергей

В Управлении МВД по Пермскому краю сообщили о задержании 37-летнего мужчины, при этом личность подозреваемого не называется. Представители Телепнева официальных заявлений по этому поводу не делали. Конфликт между Андреем Ширманом (DJ Smash) и депутатом произошла десятого февраля в пермском баре. После потасовки музыкант очутился на больничной койке со сломанной челюстью и многочисленными гематомами. Телепнева обвиняют в избиении человека группой лиц.Врачи назвали полученные травмы DJ Smash при драке средней тяжести. Данный инцидент стал сенсационным после того, как рэп-исполнитель Тимати на своей странице в Facebook опубликовал информацию о том, что его друга ди-джея избил депутат Телепнев вместе со своим приятелем Сергеем Ванкевичем. DJ Smash тоже обвиняет указанных людей в агрессии и требует восстановления справедливости. После данного инцидента «Единая Россия» приостановила членство Телепнева в партии.