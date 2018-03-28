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| | Соцсети взорвало видео со снимками погибших в Кемерово

Соцсети взорвало видео со снимками погибших в Кемерово

Сегодня, 17:47
Телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ Ксения Бородина поместила в социальных сетях видео с фотографиями деток и взрослых, которые погибли 25 марта в ТРЦ «Зимняя Вишня».

Соцсети взорвало видео со снимками погибших в Кемерово

 

«Их было 64 человека», - пишет Бородина в посту буквально за пару часов собравшем более 1,5 млн лайков и почти 10 тыс комментариев. Ведущая написала, что мы скорбим вместе с жителями Кемерово. Но самое мерзкое, по ее мнению, то, что в этой трагедии появились десятки людей, которые пытаются нажиться на чужом горе и придумывают различные небылицы. Ксения созналась, что на подобный фейк попалась и она. «Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осознавать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети», - подытожила свой пост Ксения Бородина.

Оживленный спор и ажиотаж вызвал этот пост телеведущей скандального реалити-шоу. Наиболее противным ее подписчики посчитали то, что десятки страниц «звёзд» и политиков не забыли пропиариться на трагедии. К их числу отдельные подписчики отнесли и Ксению Бородину. Так одна из поклонниц написала, что Ксюша ее разочаровала, хотя до этого была единственным для нее человеком из знаменитостей, которой она более-менее доверяла. Подписчица констатирует, что погибли намного больше людей, чем озвучивают и это все знают. Добавив, что чего же не сделаешь ради карьеры мужа, говоря о Бородиной, который очевидно метит в политики.

Боль и слезы, беспомощность и обида, страдания и огромное горе полонили страну. «Это лишь для нас со стороны», - пишет подписчица телеведущей. «А как же родителям потерявшим свой свет. Нам всем нужно просить прощения у них за нашу халатность, за беспечность, за безразличие, равнодушие и пренебрежение», - утверждает автор строк.

Но были и те, кто требовал приостановить все грязные комментарии, а Ксении отключить их. Они говорили, что разницы нет сколько погибших. Ведь это уже ничего не изменит и их все равно не вернуть и это огромное горе для всей страны. У людей горе, а многие начинают вспоминать Путина, Навального, какие-то митинги, перевороты.

«Вы же просто бездушные животные», - писал один из подписчиков, уточнив, что имеет виду тех, кто распространяет дезинформацию и попросил вначале проверить факты, пообщаться с реальными людьми. «А то увидели фото с иных мест и поверили, как стадо баранов, записи фейковых разговоров. Ведь ни одна мать не будет молчать, если она потеряла детей. Ей уже нечего бояться! И ни какие деньги ей теперь не нужны! Была назначена инициативная группа, которая все проверила - зачем им врать!».
Януш Серпнень
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