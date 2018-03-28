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Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог

Сегодня, 17:29
Причиной произошедшего пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово мог стать умышленный поджог. Соответствующий вывод был сделан специалистами пожарной лаборатории МЧС, которые поделились информацией в своем пресс-релизе.

Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог

 

Согласно предварительной информации, пожар начался в детской комнате, где находился бассейн, наполненный поролоновыми кубиками. МЧС выстраивает следующую хронологию событий: кто-то поджег один из кубиков и бросил его в бассейн, огонь перекинулся на остальные игрушки, на сетку, а после на детский скалодром. Отделка рассыпалась на пылающие куски, после чего загорелся пол.

Ранее версию о поджоге высказывала также и глава торгового центра Надежда Судденок. Давая показания по заведенному на нее уголовному делу, она рассказала о том, что неоднократно выставляла из «Зимней вишни» молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно играли в автоматы или же оставляли в туалетах различные надписи.

«Сотрудник, которого я опрашивала, заявил, что услышал в детской зоне хлопок, после чего увидел столб огня. Аттракцион не мог так запылать, потому я утверждают, что это был поджог», - заявила Судденок.
Николай Офицеров
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