Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог

Причиной произошедшего пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово мог стать умышленный поджог. Соответствующий вывод был сделан специалистами пожарной лаборатории МЧС, которые поделились информацией в своем пресс-релизе.

Николай Офицеров

Согласно предварительной информации, пожар начался в детской комнате, где находился бассейн, наполненный поролоновыми кубиками. МЧС выстраивает следующую хронологию событий: кто-то поджег один из кубиков и бросил его в бассейн, огонь перекинулся на остальные игрушки, на сетку, а после на детский скалодром. Отделка рассыпалась на пылающие куски, после чего загорелся пол.Ранее версию о поджоге высказывала также и глава торгового центра Надежда Судденок. Давая показания по заведенному на нее уголовному делу, она рассказала о том, что неоднократно выставляла из «Зимней вишни» молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно играли в автоматы или же оставляли в туалетах различные надписи.», - заявила Судденок.