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| | В Сургуте египетские томаты задержали за нарушение авторских прав FIFA на ЧМ-2018

В Сургуте египетские томаты задержали за нарушение авторских прав FIFA на ЧМ-2018

Сегодня, 17:24
В Сургуте работники таможни задержали помидоры «черри», прибывшие из Египта. Томатам иностранного образца вменили нарушение авторских прав. На коробках, в которых привезли помидоры, таможенники нашли надписи «RUSSIA2018», «WORLD CUP 2018», а также логотип мундиаля.

В Сургуте египетские томаты задержали за нарушение авторских прав FIFA на ЧМ-2018

 

В пресс-службе Уральского таможенного управления пояснили, что египетские производители не должны были использовать символику ЧМ-2018 и это квалифицируется как нарушение авторских прав федерации. Помимо помидоров-нарушителей, полицейские и таможенники во время совместного рейда выявили более ста контрафактных товаров, среди которых футболки, шапки, туалетная вода, сумки и даже домашние тапочки. На них на всех была нанесена символика ЧМ-2018 и других товарных знаков, исключительные права на которые есть только у FIFA.

Все контрафактные товары, по сообщению таможенников, были произведены из материалов низкого качества. Они не прошли надлежащий контроль и в любой момент могут испортиться и причинить вред потребителю. На данный момент решается вопрос о привлечении к ответственности лиц, которые незаконно использовали объект интеллектуальной собственности Международной федерации футбольных ассоциаций.
Дарья Светозарова
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