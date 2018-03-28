В Сургуте египетские томаты задержали за нарушение авторских прав FIFA на ЧМ-2018

В Сургуте работники таможни задержали помидоры «черри», прибывшие из Египта. Томатам иностранного образца вменили нарушение авторских прав. На коробках, в которых привезли помидоры, таможенники нашли надписи «RUSSIA2018», «WORLD CUP 2018», а также логотип мундиаля.

Дарья Светозарова

В пресс-службе Уральского таможенного управления пояснили, что египетские производители не должны были использовать символику ЧМ-2018 и это квалифицируется как нарушение авторских прав федерации. Помимо помидоров-нарушителей, полицейские и таможенники во время совместного рейда выявили более ста контрафактных товаров, среди которых футболки, шапки, туалетная вода, сумки и даже домашние тапочки. На них на всех была нанесена символика ЧМ-2018 и других товарных знаков, исключительные права на которые есть только у FIFA.Все контрафактные товары, по сообщению таможенников, были произведены из материалов низкого качества. Они не прошли надлежащий контроль и в любой момент могут испортиться и причинить вред потребителю. На данный момент решается вопрос о привлечении к ответственности лиц, которые незаконно использовали объект интеллектуальной собственности Международной федерации футбольных ассоциаций.