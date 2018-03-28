В Петербурге пожару в автоцентре присвоили высший ранг сложности

Как сообщают представители правоохранительных органов, в автомобильном центре на Савушкина в Санкт-Петербурге произошел серьезный пожар. По данным спасательных спецслужб, были эвакуированы сто человек. Пожару присвоен высокий ранг сложности 1-бис.

Николай Офицеров

Информация о ЧП в Приморском районе поступила в спасательные службы в районе 15 часов дня. Уже через 19 минут по причине угрозы распространения огня ранг сложности повысили. В социальных сетях публикуют многочисленные ролики и фотографии, сделанные на месте событий.Площадь пожара на данный момент все еще уточняется. Сведения о пострадавших зафиксированы спецслужбами не были. На месте проводятся работы по тушению возгорания: привезены 9 единиц техники, а также 44 человека личного состава.По данным открытых источников, в здании располагается автомобильный салон «Рольф», также тут находится дисконт сервис. В центре продаются иномарки, среди которых преимущественно автомобили торговой марки Hyundai.