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| | Из-за отказа двигателя в Самаре сел самолет Саратов-Оренбург

Из-за отказа двигателя в Самаре сел самолет Саратов-Оренбург

Сегодня, 16:59
В аэропорту Самары сегодня около 10 часов утра совершил вынужденную посадку самолет, направлявшийся из Саратова и Оренбург из-за отказа в работе двигателя. Во время посадки на борту лайнера были семеро членов экипажа.

Из-за отказа двигателя в Самаре сел самолет Саратов-Оренбург

 

28 марта стало известно, что в аэропорту Самары воздушное судно от авиакомпании «Саратовские авиалинии» сделало вынужденную посадку из-за того, что перестал работать один из двигателей. С семью членами экипажа лайнер направлялся из Саратова в Оренбург.

О том, что в самолете отказал один из двигателей, стало известно благодаря системе оповещения на борту. Сообщается, что неполадки в работе двигателя не повлекли за собой серьезных осложнений. В настоящее время проводится проверка лайнера сотрудниками надзорного ведомства. Комиссия Росавиации собирается выяснить причины данного инцидента.

В Волгограде 27 марта самолет из авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку из-за того, что один из пассажиров начал курить на борту. Нарушителя сняли с борта, а полиция составила относительно него протокол про административное нарушение порядка.
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