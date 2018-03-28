В Канаде преступник расстрелял женщину-полицейского

Наряд полиции прибыл на место происшествия сразу после поступившего звонка о том, что вооруженный мужчина пытается отобрать у владельца ключи от его личного транспортного средства. Увидев полицию, злоумышленник незамедлительно открыл по ним огонь и предпринял попытку сбежать.
Когда же одна из женщин упала на землю, а другая попыталась вызвать подмогу, злоумышленник закрылся и забаррикадировался в гараже. В ходе его перестрелки с правоохранительными органами в гараже разгорелось пламя.
Когда же огонь погас, то полиция уже обнаружила безжизненное тело преступника. Как отмечают в пресс-службе полиции, в довольно тихом Калгари подобного нападения не происходило уже 25 лет.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях