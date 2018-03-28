В Канаде преступник расстрелял женщину-полицейского

Сотрудники правоохранительных органов Канады приступили к расследованию инцидента, в ходе которого вооруженный мужчина расстрелял женщину-полицейского в одном из спальных районов канадского населенного пункта Калгари. В данный момент пострадавшая помещена в больницу. Врачи делают все необходимое для спасения ее жизни, но расценивают ее состояние, как тяжелое.

Николай Офицеров

Наряд полиции прибыл на место происшествия сразу после поступившего звонка о том, что вооруженный мужчина пытается отобрать у владельца ключи от его личного транспортного средства. Увидев полицию, злоумышленник незамедлительно открыл по ним огонь и предпринял попытку сбежать.Когда же одна из женщин упала на землю, а другая попыталась вызвать подмогу, злоумышленник закрылся и забаррикадировался в гараже. В ходе его перестрелки с правоохранительными органами в гараже разгорелось пламя.Когда же огонь погас, то полиция уже обнаружила безжизненное тело преступника. Как отмечают в пресс-службе полиции, в довольно тихом Калгари подобного нападения не происходило уже 25 лет.