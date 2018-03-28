Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

FOREO представил первую в мире зубную щетку-психолога Скончался «человек-оркестр», актер и певец Олег Анофриев Подросткам Волоколамска из-за выбросов газа на свалке «Ядрово» можно не ходить в школу Политика в картинках: Британское посольство опубликовало слайды «по делу Скрипаля» Главный терапевт МО проинспектировала диспансеризацию в Волоколамском районе Кремль отказывается комментировать противоречивые действия властей Кемерово Жители омского общежития пожаловались на нереальные условия для жизни Смартфон LG G7 поступит в продажу с LCD и OLED-экранами Эксперты рассказали о развитии облачных вычислений в 2018 году Певца Ар Келли обвиняют в сексуальных связях с 14-летней девочкой Тот же Чернобыль: Блогеры пиарятся на трагедии в Кемерове 502 гостиницы завысили цены перед ЧМ - 2018
| | В Канаде преступник расстрелял женщину-полицейского

В Канаде преступник расстрелял женщину-полицейского

Сегодня, 16:51
Сотрудники правоохранительных органов Канады приступили к расследованию инцидента, в ходе которого вооруженный мужчина расстрелял женщину-полицейского в одном из спальных районов канадского населенного пункта Калгари. В данный момент пострадавшая помещена в больницу. Врачи делают все необходимое для спасения ее жизни, но расценивают ее состояние, как тяжелое.

В Канаде преступник расстрелял женщину-полицейского

 

Наряд полиции прибыл на место происшествия сразу после поступившего звонка о том, что вооруженный мужчина пытается отобрать у владельца ключи от его личного транспортного средства. Увидев полицию, злоумышленник незамедлительно открыл по ним огонь и предпринял попытку сбежать.

Когда же одна из женщин упала на землю, а другая попыталась вызвать подмогу, злоумышленник закрылся и забаррикадировался в гараже. В ходе его перестрелки с правоохранительными органами в гараже разгорелось пламя.

Когда же огонь погас, то полиция уже обнаружила безжизненное тело преступника. Как отмечают в пресс-службе полиции, в довольно тихом Калгари подобного нападения не происходило уже 25 лет.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В с. Заюково у дома полицейского нейтрализован вооруженный преступник
В с. Заюково у дома полицейского нейтрализован вооруженный преступник

Сотрудник ДПС УГИБДД МВД по КБР находился у себя дома в с. Заюково, когда заметил около забора подозрительного человека. После сообщения в МО МВД РФ

Двое полицейских ранены в результате перестрелки в Аризоне
Двое полицейских ранены в результате перестрелки в Аризоне

В Аризоне в супермаркете неизвестный злоумышленник ранил двух полицейских. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были открыть ответный огонь. В ходе

В Москве преступник ранил из оружия полицейского
В Москве преступник ранил из оружия полицейского

Мужчина в ночь десятого августа пытался проникнуть в квартиру одних из домов улицы Заповедной в Москве с попыткой ограбления. На место происшествия отправился

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости