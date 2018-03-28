Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

FOREO представил первую в мире зубную щетку-психолога Скончался «человек-оркестр», актер и певец Олег Анофриев Подросткам Волоколамска из-за выбросов газа на свалке «Ядрово» можно не ходить в школу Политика в картинках: Британское посольство опубликовало слайды «по делу Скрипаля» Главный терапевт МО проинспектировала диспансеризацию в Волоколамском районе Кремль отказывается комментировать противоречивые действия властей Кемерово Жители омского общежития пожаловались на нереальные условия для жизни Смартфон LG G7 поступит в продажу с LCD и OLED-экранами Эксперты рассказали о развитии облачных вычислений в 2018 году Певца Ар Келли обвиняют в сексуальных связях с 14-летней девочкой Тот же Чернобыль: Блогеры пиарятся на трагедии в Кемерове 502 гостиницы завысили цены перед ЧМ - 2018
| | Власти Кемерово ищут жертвы среди детей-сирот

Власти Кемерово ищут жертвы среди детей-сирот

Сегодня, 16:17
Областные службы Кемерово предельно открыты. Создана специальная служба, которая промониторит все детские дома, чтобы выяснить, нет ли среди жертв пожара воспитанников сиротских учреждений. Надо отдать должное государственным менеджерам, что они действуют на «опережение».

Власти Кемерово ищут жертвы среди детей-сирот

 

Еще не успели появиться анонимные обвинители в социальных сетях, а уже люди отправились в самые «забытые» дома, желая выяснить весь списочный состав подростков. Еще не найдены 78 человек, которые числятся в «пропавших без вести». Проверки идут по всей области от южного Таштагола до северного города Топки, от центральных Белово и Прокопьевска до Яи.

Криминалисты собирают пепел, который может пролить свет о безвозвратно погибших гражданах. В прямом эфире телеканалов идут интервью с охранниками и другими должностными лицами ТЦ «Зимняя вишня». Немногие здравые интервьюеры полагают, что должны улечься эмоции и только потом можно приблизиться к истине.
Сергей Денисов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
МЧС: В Кемерово пропавших без вести нет, все тела погибших найдены
МЧС: В Кемерово пропавших без вести нет, все тела погибших найдены

Официальные представители российского МЧС заявили о том, что останки всех граждан, числившихся после пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово, как пропавшие без

В Кемерово впоследствии пожара 85 человек числятся пропавшими без вести
В Кемерово впоследствии пожара 85 человек числятся пропавшими без вести

После страшной трагедии, происшедшей в Кемерово при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», жители города подали списки о не вернувшихся в тот роковой день

В Кемерово найдены 5 без вести пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
В Кемерово найдены 5 без вести пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Как сообщают представители спасательных спецслужб Кемерово, удалось обнаружить пятерых человек, которые числились в списках пропавших без вести после

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости