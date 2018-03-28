Власти Кемерово ищут жертвы среди детей-сирот

Областные службы Кемерово предельно открыты. Создана специальная служба, которая промониторит все детские дома, чтобы выяснить, нет ли среди жертв пожара воспитанников сиротских учреждений. Надо отдать должное государственным менеджерам, что они действуют на «опережение».

Сергей Денисов

Еще не успели появиться анонимные обвинители в социальных сетях, а уже люди отправились в самые «забытые» дома, желая выяснить весь списочный состав подростков. Еще не найдены 78 человек, которые числятся в «пропавших без вести». Проверки идут по всей области от южного Таштагола до северного города Топки, от центральных Белово и Прокопьевска до Яи.Криминалисты собирают пепел, который может пролить свет о безвозвратно погибших гражданах. В прямом эфире телеканалов идут интервью с охранниками и другими должностными лицами ТЦ «Зимняя вишня». Немногие здравые интервьюеры полагают, что должны улечься эмоции и только потом можно приблизиться к истине.