Власти Кемерово ищут жертвы среди детей-сирот

Еще не успели появиться анонимные обвинители в социальных сетях, а уже люди отправились в самые «забытые» дома, желая выяснить весь списочный состав подростков. Еще не найдены 78 человек, которые числятся в «пропавших без вести». Проверки идут по всей области от южного Таштагола до северного города Топки, от центральных Белово и Прокопьевска до Яи.
Криминалисты собирают пепел, который может пролить свет о безвозвратно погибших гражданах. В прямом эфире телеканалов идут интервью с охранниками и другими должностными лицами ТЦ «Зимняя вишня». Немногие здравые интервьюеры полагают, что должны улечься эмоции и только потом можно приблизиться к истине.
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